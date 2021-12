Poveljnik Centra vojaških šol Slovenske vojske, brigadir Peter Zakrajšek je na novinarski konferenci opozoril, da so se v zadnjih časih v medijih pojavile številne kritike, da vojska ustanavlja vojaško akademijo, kar sam zanika.

»Poskušamo zgolj samo akreditirati naše izobraževalne programe v skladu s standardi kakovosti, ki veljajo v javnem izobraževalnem sistemu in s tem v bistvu akreditirati tudi naše izobraževalne programe predvsem časnikov, ki se izvajajo po prvi bolonjski stopnji, torej gre za predvsem za podiplomske oblike izobraževanja,« je poudaril.

Dodal je, da je pomembno razlikovati med organizacijo študija na prvi bolonjski stopnji, ki ga bo Slovenska vojska začela skupaj s fakultetami, ki so se to odločile, in med ustanovitvijo visokošolskega izobraževalnega zavoda v okviru Slovenske vojske.

Zavod bo na prvi bolonjski stopnji, kjer bo študij interdisciplinaren, soizvajalec skupnega študijskega programa z drugimi visokošolskimi zavodi oziroma univerzami, ki bodo akreditirale in razpisale študijske programe z vojaškim izobraževalnim modulom. Tako se bo povprečna starost častnikov na prvi dolžnosti z zdajšnjih 28 znižala na 23 let.

Izobraževanje kandidatov za častnike po zdajšnjem sistemu je urejeno z oblikami internega izobraževanja, ki potekajo na Centru vojaških šol v okviru Slovenske vojske. Kandidati se v to izobraževanje vključijo po končani najmanj prvi bolonjski stopnji v javnem izobraževalnem sistemu.

Zakrajšek je sicer priznal, da je ustanovitev visokošolskega vojaškega zavoda problematična, saj trenutni veljavni zakon o visokem šolstvu predvideva ustanovitev samostojne pravne osebe, za kar pa Slovenska vojska nima pooblasti in finančnih sredstev sredstev.