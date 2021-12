Med večjimi slovenskimi kampi je zmagovalec River Camping Bled osvojil drugo nagrado tudi v kategoriji mobilnih hišic. Na drugem mestu najboljših večjih kampov v Sloveniji je kamp Bled, na tretjem pa kamp Menina iz Savinjske doline, so sporočili s portala, ki ga letno obišče skoraj dva milijona uporabnikov.

Med manjšimi kampi se je za kamp Kolpa iz Vinice uvrstil kamp Big Berry v Primostku ob reki Kolpi, na tretje mesto pa so obiskovalci postavili kamp Korita v zgornjem Posočju.

V kategoriji najboljši glamping resort je prvo mesto osvojil letos prenovljeni Glamping Ribno. Na drugem mestu je glamping vasica z luksuznimi šotori Olimia Adria Village v Termah Olimia, na tretjem pa Herbal Glamping iz Ljubnega ob Savinji.

Uporabniki so največ glasov za postajališča za avtodome podelili postajališču Kostanjevica na Krki, kjer so pohvalili urejenost in lokacijo ob reki. Na drugem mestu je po njihovem izboru postajališče Planica, na tretjem mestu pa postajališče Bioterme.

V Istri zmagala Valkanela iz Vrsarja in Polidor iz Funtane

Na Hrvaškem, kjer je več kot 500 kampov, je med večjimi kampi v Istri zmagal kamp Valkanela iz Vrsarja, sledila sta Lanterna Premium Resort iz Poreča in Aminess Sirena iz Novigrada. Najboljši manjši kamp v Istri je Polidor iz Funtane, za njim sta se uvrstila Ulika iz Rovinja in Lighthouse iz Savudrije.

Na Kvarnerju so najboljši veliki kampi Čikat na Lošinju, Kovačine na Cresu in Ježevac Premium Resort s Krka, med manjšimi pa kampi Rapoča iz Nerezin na Lošinju, Mali v Baški na Krku in Draga v Moščeniški Dragi. V Dalmaciji so najboljši veliki kampi Straško na Pagu, Kozarica iz Pakoštanov in Šimuni na otoku Pag, med manjšimi pa Lupis na Pelješcu, Slanica na Murterju in Ugljan na otoku Ugljan.

Najboljši nudistični kampi so po izboru obiskovalcev Avtokampi.si Koversada iz Vrsarja, Kovačine s Cresa in Valalta iz Rovinja. V kategoriji mobilne hiške je prvo mesto zasedel kamp Aminess Maravea Resort iz Novigrada, nato River Camping Bled iz Slovenije, na tretjem pa so hišice v kampu Čikat na hrvaškem Lošinju.