Kot pravi, ga je pred tem že dolgo vleklo na takšno pot. Ko je denimo kolesaril v službo od Šiške do TV Slovenija, kjer je bil nekoč zaposlen, ga je veter, ki mu je mršil lase, vselej spomnil na globoko željo, da bi bil v tistem trenutku na avtobusu nekje na drugem koncu sveta, vetrič pa prepih skozi okna, ki jih tako ali tako ni mogoče zapreti.

Ima pa Jan še dve lastnosti: je resnicoljuben in odprt. V novi knjigi, ki jo je naslovil Kje je Jan?, tako brez zadržkov opisuje bolj osebna in, recimo jim, mejna doživetja: srečanja v subkulturnem svetu denimo, kjer droge niso redek pojav. O takšnih stvareh piše povsem odkrito. Takšen pač je.

Čeprav težko reče, kot to bržkone velja za vsakega popotnika, katera dogodivščina se mu je najbolj vtisnila v spomin, je bila Kolumbija med posebnimi doživetji. »Kupil sem kolo od neke popotnice in dva tedna potoval z njim. Čisto drugačna izkušnja, kot če bi potoval z avtobusom,« pripomni.

Pot je bila polna dogodivščin. Najprej se je odločil za let v Mehiko, nato so sledile južnejše države – Gvatemala, Honduras, Kolumbija… V Gvatemali se mu je v spomin vtisnil impozanten vulkan, na katerega se je povzpel.

V svet ga je poleg tega in kajpak radovednosti gnala tudi želja živeti malce spremenjeno življenje. Kot opisuje: da bi se zjutraj zbudil in se odločal, v katero smer bi odšel, namesto skrbi, kaj je treba postoriti v službi. Za tisto leto je v pisarni preprosto ugasnil luči.

Imenitno se je sicer počutil še v jugovzhodni Aziji, v Vietnamu, Laosu, Kambodži. »V Vietnamu sem potoval z motorjem. To je bilo tudi prav posebno doživetje. Mimogrede, sprva sem razmišljal celo, da bi se po svetu odpravil s Tomosovim APN 6, poštarskim motorjem, toda na koncu sem ocenil, da bi to vendarle utegnilo trajati malce predolgo.«

Med ljudmi

Ko pripoveduje o potovanju in dogodivščinah, so pri njem v ospredju ljudje, ki jih je srečal, spoznal. Nekateri so bili nekaj časa njegovi sopotniki, spet drugi mimobežno novo poznanstvo.

Sledili sta še Indija in »črna« Afrika. Ko razmišlja o slednjem, se spominja občutka, kako je bil na prostornem in polnem trgu edini svetle polti. Občutek, ob katerem je pomislil: nekako tako so se najbrž počutili temnopolti obiskovalci »belih« dežel.

Vsako potovanje vodi skozi različna razpotja, na katerih se mora popotnik odločiti, po katerem bo zavil. Jan Konečnik je to pot kronološko in poglobljeno beležil. Potovanje je zdaj opisal v knjigi, ki med drugim vključuje 150 fotografij in nekaj videoposnetkov. Da, videoposnetkov. Knjiga, ki je na voljo pri Didakti in še v nekaterih drugih knjigarnah, vključuje kodni zapis, ki bralca usmeri k videoposnetku na spletu, tako da sta besedilu in fotografijam na inovativen način dodana še zvok in gibljiva slika.

Se je avtor po takšnem potovanju, ki ga je leto dni vodilo po tako različnih deželah, kaj spremenil? Jan za trenutek razmisli in odgovori: »Rekel bi, da sem še vedno tisti stari Jan, le da sem imel po potovanju nekoliko daljšo brado.«