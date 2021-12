Največ žrtev je bilo v tovarni v Mayfieldu na zahodu Kentuckyja, kjer so delavci nočne izmene proizvajali in pakirali sveče, ko se je pojavilo opozorilo pred tornadom. Delavci so se na hitro skušali zateči na varno, vendar je bilo za skoraj 20 ljudi prepozno.

Ena od delavk je za lokalne medije povedala, da se je skušala skriti, pri tem je pogledala svojega zaročenca, ki ga naenkrat ni bilo več nikjer. Odnesel ga je veter in ga ubil.

Guverner Kentuckyja Andy Beshear je v nedeljo najprej dejal, da je smrtih žrtev v zvezni državi več kot 100. Sprva je namreč dobil poročilo, da so iz tovarne uspeli rešiti le 40 od 110 ljudi. Nato je dobil popravljene podatke o osmih potrjenih smrtnih žrtvah, osmih pogrešanih osebah, identificirali pa so 90 preživelih.

Beshear je izrazil upanje, da bo naravna nesreča na koncu terjala le okoli 50 mrtvih. »Najboljše, na kar lahko upamo, je 50. Ampak mislim, da bo precej slabše od tega,« je povedal glede števila žrtev.

Iskalna akcija se nadaljuje, pomagajo si tudi z reševalnimi psi. Težave pa jim povzroča izpad mobilnega omrežja.

Kentucky so prizadeli štirje tornadi, od tega eden, ki je prizadel 322 kilometrov dolgo območje.