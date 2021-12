Dallas prvič to sezono brez Dončića do zmage

Košarkarji Dallas Mavericks so to sezono v severnoameriški ligi NBA prvič zmagali brez Luke Dončića. Slovenski zvezdnik zaradi poslabšanja poškodbe levega gležnja pričakovano ni igral, tokrat pa ga je uspešno zamenjal Jalen Brunson, ki je zbral 18 točk in devet skokov ter popeljal Dallas do zmage nad Oklahoma City Thunderjem s 103:84.