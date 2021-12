Slavko Gaber je tako zaslužen za »Gabrove dneve«, torej pet dni v šolskem letu, ko lahko vaš otrok z dovoljenjem prešprica pouk ali pač podaljša vikend ali počitnice. Dušan Keber je tisti minister, v čigar mandatu se je prepovedala prodaja alkohola v trgovinah med 21. in 7. uro ter jutranja prodaja žganih pijač v bifejih. Tako se v gostilnah s starejšo klientelo zjutraj pred deseto še vedno naročajo »kebrčki« in ne več »takratki«, kot je bila navada pred zakonom o omejevanju porabe alkohola, kot se uradno imenuje. Na to je nekdo namignil tudi premierju Janši in to, vidite, je edini razlog, da je prepovedano prodajati kuhančka na stojnicah. Ker premier upa, da bo njegovo ime zapisano v zgodovino, tudi ko njega že dolgo ne bo na politični sceni. Odslej se bo na štantih naročalo janeza.