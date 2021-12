Po pričakovanju so na Novi Kaledoniji, francoskem otočju v Pacifiku, 1400 kilometrov vzhodno od Avstralije, na referendumu prepričljivo zmagali nasprotniki samostojnosti. Samo 3,5 odstotka udeležencev je glasovalo za odcepitev. A na tem, že tretjem referendumu v zadnjih štirih letih o samoodločbi Nove Kaledonije, ki je velika kot Slovenija, ima pa 300.000 prebivalcev, je bila udeležba komaj 44-odstotna. Zagovorniki neodvisnosti so namreč tokrat prebivalce otočja pozvali, naj ostanejo doma.

»Danes je Francija še lepša, ker se je Nova Kaledonija odločila, da bo ostala v njej,« je na televiziji po prvih rezultatih sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je v času svojega mandata na Novi Kaledoniji organiziral kar tri referendume z enakim vprašanjem: »Ali hočete, da Nova Kaledonija postane povsem suverena in neodvisna?« Že trikrat so tako francoski državljani, ki vsaj že od leta 1994 živijo na Novi Kaledoniji, odgovorili z ne: novembra 2018 s 56,7 odstotka glasov, oktobra 2020 s 53,3 odstotka in zdaj s 96,5 odstotka. O tem, da se vsaj od leta 2018 organizira tri referendume, če se na prvih dveh zavrne odcepitev, se je francoska vlada dogovorila leta 1998 z zagovorniki neodvisnosti, ki so v 80. letih dvignili pravo vstajo.

Zagovorniki samostojnosti pa so bojkotirali tretji in zadnji referendum, ker vlada v Parizu ni upoštevala njihove zahteve po prestavitvi glasovanja, ker v času pandemije staroselska melanezijska plemena Kanakov, ki predstavljajo slabo polovico prebivalcev in so večinoma za odcepitev, izvajajo obrede žalovanja, zaradi česar naj se ne bi hotela politično udejstvovati. V resnici pa gre najbrž za to, da so se zagovorniki samostojnosti ustrašili poraza, potem ko so ves čas govorili, da je zmaga njihova.

Proti odcepitvi so predvsem belci, ki predstavljajo 25 odstotkov prebivalcev. Oba tabora sta se zlasti v 80. letih spopadala, bile so tudi smrtne žrtve. Glede na to, da ima to ozemlje veliko avtonomijo, pa omenjeni rezultati treh referendumov niso presenečenje.

Separatisti so pred tem tretjim referendumom napovedali, da ne bodo priznali rezultata in da bodo to zahtevali tudi od OZN, ki je spremljal glasovanje. Incidentov, tudi zaradi okrepitve policijskih sil, poleg tega so oblasti prepovedale prodajo alkohola in nošnjo lovskega orožja in mačet, ni bilo.

Nova Kaledonija je pomembna, ker ima 40 odstotkov svetovnih rezerv niklja, ki se uporablja v proizvodnji nerjavečega jekla, baterij in magnetov. Poleg tega ima otočje pomembno strateško lego, saj z njim Francija, tudi s svojimi vojaškimi oporišči, ohranja prisotnost v zahodnem Pacifiku. Privržence samostojnosti pa skrivaj podpira Kitajska.