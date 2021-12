Bosanska režiserka Jasmila Žbanić je s filmom Quo Vadis, Aida? očitno spodnesla dušni mir žiriji Evropske filmske akademije, saj ji je ta namenila kar tri velike nagrade: za režijo, najboljši film in glavno žensko vlogo. Film govori o prevajalki Združenih narodov, ki poskuša rešiti svojo družino, potem ko je vojska srbskega dela Bosne zavzela Srebrenico in začela etnično čiščenje bošnjaškega prebivalstva.

Tudi film Oče, ki ga je režiral francoski režiser Florian Zeller in govori o aktualni temi starostnikov z alzheimerjevo boleznijo in težavah njihovih najbližjih, je zbudil že veliko navdušenja, zdaj pa sta Florian Zeller in Christopher Hampton prejela nagrado za najboljši scenarij, Anthony Hopkins pa za najboljšega igralca.

Več nagrad je prejel še nordijski koprodukcijski film Pobeg, ki govori o izpovedi afganistanskega begunca in pod katerega se podpisuje dansko-francoski režiser Jonas Poher Rasmussen, in sicer za najboljši dokumentarec, animirani film, kratki film in nagrado študentov.