Za lastno sušilnico blata v čistilni napravi so se zaradi znanih težav odločili že spomladi. Suho blato raje prevzemajo tudi prevzemniki blata, saj je lažje za transport do uničenja.

V Logatcu so postavili premično sušilnico blata ob čistilni napravi, njena velikost pa ne omogoča prevzema blata iz katere druge čistilne naprave. »Računamo, da bomo na leto posušili približno 200 ton blata, kar bo pomenilo bistveno zmanjšanje količin in predvsem teže, saj smo prej na leto pridelali 600 ton blata,« je dejal Matjaž Kurent, v. d. direktorja Komunalnega podjetja Logatec.

Zaradi nižjih stroškov odvoza blata se bodo stroški zmanjšali do 20 odstotkov. Težko pa se bo to poznalo tudi na položnicah, saj so se letos krepko zvišali drugi stroški, predvsem stroški energentov. Kolikšen bo resnični prihranek, bo jasno šele v letu ali dveh delovanja sušilnice.

Posušeno komunalno blato je sicer dober energent, primerljiv z rjavim premogom, vendar pri nas ni zakonske ureditve, ki bi dovoljevala njegovo uporabo. Pred leti so ga kot sekundarni energent uporabljali le v Salonitu Anhovo, ki pa posušenega komunalnega blata trenutno ne uporablja za sosežig. Za način in tehnologijo sušenja komunalnega blata se zanimajo tudi v drugih slovenskih občinah. Predstavniki nekaterih podjetij in komunalnih podjetij so jih že obiskali in si ogledali postavljeno sušilnico blata.