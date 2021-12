Dacia spring

Vse odkar je Dacia prešla v lastništvo Renaulta, s svojimi avtomobili, ki v prvi vrsti ponujajo zelo dobro razmerje med ceno in tem, kar kupec za odšteto vsoto dobi, žanje uspeh za uspehom. Tako ni čudno, da se dandanes nanjo gleda povsem drugače, kot se je pred kakšnim poldrugim desetletjem, saj se je vmes znebila negativnega prizvoka, se s svojimi avtomobili razširila v večino razredov in se, kljub temu da ne skriva in noče skrivati, da gre za nizkocenovno znamko, zdaj lahko postavi ob bok številnim tekmecem. Da bo tako, se nadejajo tudi s svojim najnovejšim avtomobilom dacio spring, ki je, kot se za leto 2021 spodobi, električen.