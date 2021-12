»Delila sta si vizijo in zdaj Kanye meni, da dolguje Virgilu nadaljevanje svojega dela pri Louisu Vuittonu,« je za The Sun povedal vir. Sodeloval je z Balmainom in Moschinom, Nikejem, Adidasom in številnimi modnimi hišami, lani pa je podpisal desetletno pogodbo o sodelovanju z Gapom. To je le del njegovega modnega opusa, zato ni dvoma, da je West pri ustvarjanju trendov vse vplivnejši in da bi res lahko nadomestil pokojnega Virgila Abloha.