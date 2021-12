»To je res odlična priložnost za krepitev ozaveščenosti o dobrem počutju živali in povpraševanja po trajnostnih alternativah ter za spodbujanje k bolj humani modni industriji,« je med drugim povedala mednarodna direktorica revije Elle Valeria Bessolo Llopiz. Odločitev za ukinitev krzna pri reviji Elle je pozdravila tudi organizacija za pravice živali Peta, ki že leta protestira in prepričuje javnost, da naj ljudje ne nosijo pravega krzna. Kot kaže, se njihove aktivnosti obrestujejo, saj so se mnoge slavne osebnosti, vrhunski oblikovalci in celo kraljica Elizabeta II. že odpovedali krznu.