Predstavljajte si, da sprejmete sklep o sodelovanju, potem pa ne pošljete osebe, ki naj bi to sodelovanje izvajala. Z mojega stališča je šlo za pomanjkanje iskrenega sodelovanja. Šlo je za sabotažo od znotraj. Zaradi tega je v uradu evropskega javnega tožilstva nastala vrzel. Preiskav v Sloveniji nismo mogli začeti. Vendar niti čezmejnih preiskav, ki so se začele v drugih državah članicah in so segale v Slovenijo, nismo mogli začeti. Brez evropskih delegiranih tožilcev naši kolegi iz drugih držav članic v Sloveniji niso mogli spodbuditi, da bi bili v Sloveniji sproženi ustrezni postopki.

Kako naj raziskujemo primere v Sloveniji, če evropski delegirani tožilci niso imenovani? To je razlog, da sem uporabila besedo sabotaža. Ker so nas sabotirali. Kako naj izboljšamo raven zaščite evropskih sredstev, za kar smo poklicani, če preiskave v Sloveniji niso bile možne? Urad evropskega javnega tožilstva ni satelit, ki kroži okrog Zemlje. Smo del celotne arhitekture, katere cilj je izboljšanje ravni zaščite. Če svojih pooblastil ne moremo izvajati, kako naj to počnemo? Kako bi Slovenija prispevala k dvigu ravni zaščite evropskih sredstev, če ne bi imela evropskih delegiranih tožilcev? Sobotna priloga Dela