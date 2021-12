Trubarjeva je kot ena od najbolj multikulturnih ulic v Ljubljani zanimiva zaradi več razlogov. Eden od teh je zagotovo tudi neformalna iniciativa Trubarjeva na dlani, v katero je vključenih dvajset ponudnikov, ki delujejo od križišča z Resljevo navzgor. Med njimi so fotografski studio, frizer, pivoteka, optik, urar, prodajalna s ploščami, butik z oblačili, maser, lokali s hrano in drugi. V ulični skupnosti so se pred tremi leti povezali trubarjevci, kot si rečejo sami, ki so »našli moč in dovolj vizije, da kljub različnosti stopimo skupaj in naredimo malo več za našo Trubarjevo«, kot so zapisali na svoji spletni strani. Tako so ob zaključku lanske prenove ulice v oktobru priredili simbolično otvoritev, letos pa so si zaželeli, da bi bilo na Trubarjevi več prazničnega vzdušja. »Ker se je okraševanje vedno praktično končalo pri Trubarjevi, smo se s prošnjo, da bi ulico malo močneje okrasili, obrnili na MOL,« pojasnjuje Gordana Grlič iz studia Foto Pauli, ki ureja facebook profil in birokracijo skupnosti Trubarjeva na dlani.

Podobno kot sogovornica tudi Damir Galjaš iz pivoteke Že v redu, Primož, ki na Trubarjevi deluje pet let, pravi, da kar se uličnega okraševanja tiče, vsako leto napredujejo. »Pred petimi leti niso pri nas na Trubarjevi nič okraševali, pred tremi leti, ko smo jih prosili, so nam dali nekaj lučk, leto kasneje smo dobili še svetlobno črto, letos pa so nam dali še malo več lučk in smreke v loncih.«