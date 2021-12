Lahko postaneš Hitler*

Velik prostor s publiko. Kamere snemajo tako, da se zdi, da je v prostoru več ljudi, kot jih je v resnici. Člani žirije z desne proti levi so: Vladimir Putin, predsednik, producent – veteran, zatem Viktor Orban, zvezda iz osemdesetih, ki so ga proslavile pesmi Georgea Sorosa, broadwayskega skladatelja, Matteo Salvini, ljudski tenor iz Milana, ki ga Scala kljub pritiskom ne želi angažirati. Četrti član žirije je Janezek, zvezda oberkrainer glasbe, čigar hit »Cepljeni domovinec« žari in zažiga na top listah in televizijah nemškega govornega območja. Publika ploska, medtem ko voditeljica Ursula von der Leyen, sprva operna pevka, ki je prešla v bolje plačane in umetniško manj zahtevne vode pop glasbe, napoveduje novega kandidata: