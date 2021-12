Ker si rada sama ustvarim mnenje o političnem dogajanju ter njenih protagonistih, včasih pogledam kakšno sejo ali njen del. Z zamikom. Ko imam čas. Pa sem pogosto zelo razočarana. Čedalje bolj vladajoči dvigajo glave, ne samo, da koalicija kot buldožer pomelje vse pred sabo in ne sprejme nobenega predloga demokratične opozicije, zdaj njena podpredsednika Tanko in Simonovič jemljeta »kulovcem« še besede za razpravo, kadar jima vsebina ni všeč. (Tako kot jim jo je »krščanska šefica« Iva Dimic zadnjič na odboru za šolstvo.) A tudi tedaj, ko bi opozicija lahko pridobila kakšno malenkost, ga nekateri njeni polomijo. S tem mislim na Zorčiča, ki je pred tedni kljub obstrukciji KUL vodil sejo naprej in s tem koaliciji zagotovil sklepčnost. Ali pa poslanec SD Samo Bevk, ki je menda pritisnil na napačno tipko in s tem ni glasoval proti sprejemanju »zdravstvenega« zakona po nujnem postopku. In posledice? Naslednji dan so zakon že sprejeli. Poleg slabega zakona o dolgotrajni oskrbi, proti kateremu so zaposleni in uporabniki – in za kar se moramo zlasti zahvaliti trem poslancem, ki več ne zastopajo interesov stranke DeSUS in še manj upokojencev. Pišejo se Ivan Hržak, Branko Simonovič in Robert Polnar. Sprejeli so še gradbeni zakon, ki bo legaliziral, popravljam, menda legaliziral (da me ne bo kot predsednika stranke Jasniča tožil) Simonovičevo črno gradnjo.

Zanima me tudi morebitni napredek opozicijskih preiskovalnih komisij: o sumu političnega vmešavanja v delo policije, ki jo vodi Šarčev poslanec Rudi Medved, o domnevni odgovornosti za finančno neustrezne ukrepe med epidemijo s predsednikom Robertom Pavšičem (LMŠ) in o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM in domnevnega nezakonitega financiranja SDS, ki jo zdaj vodi (oziroma naj bi jo vodil, a je bil ves čas moje pozornosti čisto pasiven) Janšev občudovalec Gregor Perič. Za priče, ki jih zaslišijo, veljajo enake zahteve kot na sodišču. Morajo govoriti resnico, ki je preverljiva še pet let. Poslušala sem tri mogočne: generalnega direktorja policije Olaja, policijskega ministra Hojsa, ki že leto in pol nepreklicno odstopa, in direktorja Fursa Simiča. Ob tem sem se spomnila na svoje večkratno razpravljanje s kolegi, ali moč, ki jo prinaša politika, ali drug visok položaj človeka spremeni. Sama verjamem, da se njegove lastnosti samo bolj izrazijo. Ugotovila sem, da so vsem trem skupni vzvišenost, koleričnost, napadalnost, aroganca, nesposobnost samorefleksije, iskanje krivde pri drugih, v sedanjosti in preteklosti, užaljenost in maščevalnost.

Vsem je bilo skupno še nekaj. Kazanje s prstom na novinarje, zlasti na raziskovalne, ki očitno preveč razkrivajo njihove rabote. Govorili so o vsem drugem, namesto da bi odgovarjali na vprašanja, vendar sta predsednika iz stranke LMŠ Olaja in Simiča kljub advokaturi koalicijskih poslancev ustavljala. Prvi recimo Olaju ni dopustil samo neskončnih pravljic, kako je z njim v policijo prišla odlična klima, kako je vse v najlepšem redu, kako se politika v delo ne vpleta in podobno (njegova predhodnica Bobnarjeva, ki so jo zaslišali za njim, ga je večkrat postavila na laž), drugi pa ni samo nemo poslušal Simičeve glorifikacije samega sebe, njegovih prejšnjih položajev in dela. Prijavil ga je tudi zaradi domnevne zlorabe položaja. Priznam, da je bilo vse skupaj naporno poslušati, da moraš imeti dober želodec, a se vseeno ne da primerjati z zaslišanjem ministra Hojsa, z njegovim nebrzdanim nakladanjem, primitivnimi opazkami in kritiko. Hojs je prevzel glavno vlogo, on je vodil sejo. Perič je bil čisto pasiven, sem pa pričakovala od opozicijskih poslancev, da bodo vlagali vsaj postopkovne predloge in mu postavili mejo, pa tega niso storili. Zato verjamem, da se bo SDS še naprej veselo napajal s spornim denarjem na sporen način.

Da ne pozabim. Spoznala sem novo besedo. Veste, kaj pomeni filibuster? Vladna koalicija besedo prevaja kot pobalinstvo ali nesprejemljivo nagajanje opozicije, Levica pa pojasni, da pomeni legitimno metodo zavlačevanja, da ne bi (prehitro) sprejeli škodljivega zakona. Seveda me prepriča Levica.

Polona Jamnik, Bled