Ob spremembah, ki so sledile, smo upali v marsikaj, tudi v to, da se tak nadzor nad mediji ne bi nikoli več dogajal. Pa je prišlo leto 2021 in naš vladni Ukom pod vodstvom gospoda Urbanije počne prav to, kar smo želeli pozabiti. Prešteva medijske vsebine, »nenaklonjene« trenutni vladni politiki. Češ da bi jim analiza bila v pomoč pri delovanju. Zlasti na RTV Slovenija. Tako je, če deželo prežema paranoja in upravlja obramboslovna pamet. Tolažimo se lahko le s tem, da iz izkušenj vemo, kako se te stvari končajo, hkrati pa lahko še bolj obžalujemo, da je takšni zatohlosti duha omogočila vladanje peščica spreobrnjenih poslancev in poslank SMC in DeSUS. Ob bližnjih volitvah bomo morali skrbno paziti, kje vse bodo to vest skušali še unovčiti.

Josip Meden, Ljubljana