Na drugi strani je človek, ki je v stiski

Predsedniki AMZS so bili praviloma ljudje, ki se jim je bližal konec karierne poti ali so bili celo že upokojeni. Novi predsednik AMZS Andrej Brglez je tako pri 52 letih izjema. Del avtomobilizma je že 30 let, v kislo jabolko pa je ugriznil z namenom, da stvari v povezavi z mobilnostjo v Sloveniji spremeni na bolje. Ker gre za nevladno organizacijo s številnimi člani, morajo njihovim zamislim odgovorni v državi vsaj prisluhniti, če jih že ne upoštevajo.