Drugi decembrski alpski smučarski vikend je bil najslabši za slovensko alpsko smučanje v tej zimi. Najboljšo uvrstitev je z desetim mestom na veleslalomu v Val d'Iseru dosegel Žan Kranjec, ki je z uvrstitvijo zaostal za pričakovanji, potem ko je bil na prvem veleslalomu sezone v Söldnu tretji. Vodičan je po dolgem času včeraj osvojil slalomske točke, potem ko je z dvanajstega mesta po prvi progi z zadržanim smučanjem nazadoval na 18. mesto ter izgubil največ mest med vsemi finalisti. »Veleslalom je bil zelo zahteven, pogoji so bili zaradi velike količine novozapadlega snega zelo težki. Moje smučanje ni bilo takšno, kot bi si želel. Nedvomno si želim več kot deseto mesto, a grem vseeno z dvignjeno glavo naprej,« je svoj veleslalomski nastop ocenil Žan Kranjec.

Ker Štefan Hadalin zaradi poškodbe hrbta ni tekmoval na prvem slalomu sezone, so bile točke Žana Kranjca edine slovenske minuli konec tedna. Ženske so na dveh superveleslalomih tekmovale v Sankt Moritzu. Ilka Štuhec je na prizorišču, kjer je v preteklosti postala svetovna smukaška prvakinja, doživela novi dve superveleslalomski zaušnici, ki dokazujeta, da v tej disciplini ni več konkurenčna svetovnemu vrhu. Za dobitnicami točk je krepko zaostala tudi druga Slovenka Maruša Ferk, ki se v Sankt Moritzu ni znašla.

Sobotna junaka sta bila Švicarja Marco Odermatt in Lara Gut-Behrami. Prvi je moral na izjemno zahtevni progi Bellevarde pokazati vse svoje znanje, da je prehitel lanskega skupnega zmagovalca Alexisa Pinturaulta, v preteklosti štirikratnega zmagovalca Val d'Isera. Odermatt ostaja v tej sezoni neporažen na veleslalomih. Lara Gut-Behrami pa je s 17. superveleslalomsko zmago postala druga najuspešnejša alpska smučarka v tej disciplini, potem ko je za enajst stotink ugnala Sofio Goggia, trikratno zmagovalko letošnjega Lake Louisa. Druge alpske smučarke so za najboljšima zaostale več kot sekundo.

Včeraj sta bila junaka Clement Noël in Federica Brignone. Italijanka je na drugem superveleslalomu, ki so ga organizatorji zaradi vetra prestavili na nižji start, ugnala rojakinjo Eleno Curtoni, drugič v dveh dneh pa se je na tretje mesto uvrstila Mikaela Shiffrin ter povečala prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala. Francoz, sicer domačin iz Val d'Isera, je na prvem slalomu sezone povsem pokoril konkurenco, saj si je deveto zmago svetovnega pokala priboril z najhitrejšim smučanjem na obeh progah. Na slalomu presenečenj sta se na zmagovalni oder povzpela še Šved Kristoffer Jakobsen (startna številka 21) in Hrvat Filip Zubčić (16), ki je bil odličen tudi na sobotnem veleslalomu, a je odstopil v drugi polovici druge proge.

»Žan v zadnjem času slaloma ni veliko treniral. Vedeli smo samo, da je odličen smučar, kar je pokazal tudi na prvi progi, na kateri se je znašel zelo dobro. Šlo je za zahtevno postavitev, veliko težjo od druge. Na drugi progi Žan enostavno ni dal dovolj hitrosti, a je na koncu dosegel 18. mesto, kar je njegov tretji najboljši slalomski rezultat in prve točke po dveh letih. Mislim, da s tem moramo biti zadovoljni,« je slalomski nastop Žana Kranjca ocenil glavni moški trener Klemen Bergant.

Sankt Moritz v številkah Superveleslalom za ženske: 1. Gut-Behrami (Švi) 1:19,82, 2. Goggia (Ita) +0,18, 3. Shiffrin (ZDA) +1,18, 4. Mowinckel (Nor) +1,45, 5. Rädler (Avs) +1,70, 6. Curtoni (Ita) +1,74, 7. Holdener (Švi) +1,87, 8. Brignone +1,90, 9. Bassino (obe Ita) +2,01, 10. Flury (Švi) +2,10, 38. Štuhec +4,06, 47. Ferk (Slo) +5,44. Superveleslalom za ženske: 1. Brignone 57,81, 2. Curtoni +0,11, 3. Shiffrin +0,43, 4. Robinson (NZl) +0,52, 5. Siebenhofer (Avt) +0,74, 6. Goggia +0,75, 7. Flury (Švi) +0,82, 8. Bassino +0,83, 9. Marsaglia 58,65 +0,84, 10. Gisin (Švi) +0,98, 36. Ferk +2,63, Štuhec je odstopila. Svetovni pokal – superveleslalom (po 3 tekmah): 1. Goggia 220, 2. Gut-Behrami 180, 3. Brignone 177, 4. Shiffrin 160, 5. Curtoni 156, 32. Ferk 15. Svetovni pokal – skupno (po 10 tekmah): 1. Shiffrin (ZDA) 525, 2. Goggia 435, 3. Vlhova 340, 4. Gut-Behrami 298, 5. Brignone 232, 7. Slokar 210, 29. Bucik 82, 36. Hrovat 61, 45. Robnik 41, 59. Dvornik 27, 60. Štuhec 26, 68. Ferk (vse Slo) 21.