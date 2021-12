Anamarija Lampič je bila tretja na tekmi za svetovni pokal v smučarskem teku v švicarskem Davosu. V sprintu v prosti tehniki je tretjič v tej zimi zmagala Švedinja Maja Dahlqvist, druga je bila domačinka Nadine Fähndrich s 34 stotinkami zaostanka, Lampičeva je za prve stopničke v sezoni zaostala 74 stotink. Eva Urevc je izpadla v polfinalu in zasedla deveto mesto, potem ko je bila najhitrejša v kvalifikacijah, v polfinale pa je napredovala po času. V kvalifikacijah je obstala moška trojica Miha Šimenc, Vili Črv in Janez Lampič. V finalu je Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo, vodilni v seštevku pokala, prepričljivo prišel do 42. posamične zmage v svetovnem pokalu in četrte v Davosu. Drugi je bil Rus Sergej Ustjugov, tretji pa Francoz Richard Jouve.

Lampičeva, tretja v kvalifikacijah, je v tej sezoni na prejšnjih sprintih osvojila šesto in osmo mesto. V finalu tretje tekme v tej disciplini je prvi krog pretekla na drugem, tretjem mestu. Na zadnji vzpon je šla prva Američanka Rossie Brennan, ki pa je padla tik pred vrhom, ko so ji pohajale moči. Lampičeva se je za njo izognila padcu, a izgubila hitrost. Na čelo je prišla Fähndrichova, za njo pa je bila Dahlqvistova, obe sta bili v drugi smučini kot prej omenjeni tekmici.

Najboljša slovenska športnica lanskega leta in zmagovalka sprintov svetovnega pokala v prejšnji sezoni je v ciljni ravnini pospeševala, vendar se ji v boj za zmago ni uspelo vplesti. Tretji sprint v tej zimi je pripadel Dahlqvistovi, ki domači tekačici z nepopustljivostjo v zaključku ni prepustila zmage. »Zelo sem zadovoljna, lahko kar vriskam. Zelo sem vesela, dosegla sem največ, kar sem lahko. Forma se počasi stopnjuje in gremo naprej!« je bila s prvo uvrstitvijo na zmagovalne stopničke v sezoni navdušena Anamarija Lampič.

Včeraj v Davosu ni bilo na startu slovenskih tekmovalcev. Norvežan Simen Hegstad Krueger je zmagal na 15 kilometrov v prosti tehniki. Na drugo mesto je z 22,9 sekunde prednosti potisnil zmagovalca sobotnega sprinta Johannesa Hoesflota Klaeba, tretji je bil Rus Sergej Ustjugov (+27,2). Pri ženskam je bila na 10 km prosto najboljša norveška smučarska tekačica Therese Johaug. Druga je bila Američanka Jessie Diggins, ki je zaostala 14,5 sekunde, tretja pa Švedinja Frida Karlsson (+17,1). Na 31. mestu je bila najboljša Slovenka Anamarija Lampič (+1:26,2), 49. pa Eva Urevc (1:59,5). šr, sta