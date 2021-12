#intervju Kamila Volčanšek, slikarka in ilustratorka, dobitnica nagrade Ivane Kobilca za življenjsko delo: Sanjala je o vseh svojih junakih

Janko in Metka, Kralj Drozgobrad, Turjaška Rozamunda, Cesarjev slavec, Kam pelje vlak, Sebični velikan je le nekaj knjižnih pravljic, ki jih je ilustrirala akademska slikarka in ilustratorka Kamila Volčanšek. Najprej se je dodobra uveljavila kot ilustratorka, šele pozneje se je opogumila za slikarstvo. To je bila prava odločitev, kajti razvila je svojstveno likovno govorico, najbolj je morda prepoznavna po edinstvenih ženskih aktih. Veliko je razstavljala samostojno in skupinsko ter prejela številne nagrade, nazadnje nagrado Ivane Kobilca za življenjsko delo, ki jo podeljuje Društvo likovnih umetnikov Ljubljana.