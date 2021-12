Slovenske rokometašice so bile prvič na letošnjem svetovnem prvenstvu v Španiji papirnate favoritinje, v tej vlogi pa se niso najbolje znašle. Po porazu proti Poljakinjam so zapravile tudi teoretične možnosti za preboj v četrtfinale, med osem so se pred zadnjim krogom skupinskega dela že prebile favorizirane igralke iz Francije in Rusije.

Po včerajšnjem dnevu premora Slovenijo danes v Granollersu čaka zadnja tekma v drugem delu, ob 18. uri se bo pomerila s Srbijo, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor in strateg Krima Uroš Bregar. »Glede na to, da se tekma proti Poljski ni razpletla v naš prid, si želimo svetovno prvenstvo zaključiti z zmago. Motivacija je še toliko večja, saj igramo proti Srbiji in našemu nekdanjemu selektorju. Na igrišču se bomo potrudile po svojih najboljših močeh in se od tekmovanja poslovile z dvignjeno glavo,« pred ponedeljkovo tekmo pravi Nina Žabjek.

»Na zadnjo tekmo se nam bo težko pripraviti, a se je po drugi strani veselim in nestrpno čakam, da jo odigramo. To svetovno prvenstvo nam bo omogočilo izkušnjo igranja proti Srbiji z nekdanjim slovenskim selektorjem, kar bo na naslednjih medsebojnih obračunih v prihodnosti prinašalo precej manj stresa in razmišljanja o tem, kdo vodi tekmice,« meni Črnogorec na slovenski klopi Dragan Adžić.

Skupina 1, 2. krog: Črna gora – Rusija 25:31 (10:18), Srbija – Francija 19:22 (12:9), Slovenija – Poljska 26:27 (13:12), vrstni red: 1. Francija 8 (že v četrtfinalu), 2. Rusija 7 (že v četrtfinalu, 3. Srbija 4, 4. Slovenija 3, 5. Poljska 2, 6. Črna gora 0, današnji pari zadnjega kroga: Poljska – Črna gora (ob 15.30), Srbija – Slovenija (ob 18. uri), Rusija – Francija (ob 20.30). šr, sta