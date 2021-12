Gradbeni zakon pisan na kožo velikim

Če bi sodili zgolj po odzivih Inženirske zbornice Slovenije in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije na nedavno sprejeti gradbeni zakon, so s spremembo zakonodaje kratko potegnili arhitekti. Ker tako imenovanega načela prevladujoče stroke ne bo več, bodo lahko gradbeni inženirji in drugi pooblaščeni strokovnjaki po novem vodili tudi projekte gradnje stavb, na primer stanovanjskih sosesk, šol, vrtcev, knjižnic, ki so bili doslej v domeni arhitektov. Kot so bili doslej viadukti ali avtoceste v domeni gradbenih inženirjev, parki v domeni krajinskih arhitektov in daljnovodi v domeni inženirjev elektrotehnike. To ima seveda svojo logiko, saj vsak od teh strokovnjakov najbolje pozna svoje področje in tako tudi najlažje koordinira projekt ter vključuje predstavnike drugih strok.