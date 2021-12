»Frank Palmer je kriv, da je skupaj z neznanim storilcem vlomil v zaprt prostor z namenom, da si odtuji nepremične stvari visoke vrednosti. S tem je obtoženi storil kaznivo dejanje tatvine in se mu zato določi kazen dve leti in šest mesecev zapora. Skupaj s prejšnjo izrečeno kaznijo deset let in šest mesecev ter nekaj mesecev zaradi sodbe okrajnega sodišča mu sodišče z današnjo kaznijo izreka enotno kazen trinajst let in tri mesece zapora. Nekaj več kot deset let je obtoženi sicer že odsedel,« je v petek v izreku sodbe Franku Palmerju dejal ljubljanski okrožni sodnik David Špernjak.

Čakal ga je bogat plen Specialni povratnik kaznivih dejanj naj bi 8. novembra 2015 po navedbah tožilstva iz hiše, v katero je vlomil, odnesel veliko vrednih predmetov, tudi zlatih palic in nakita, vendar mu sodijo šele sedaj. Dejanje so odkrili, ko sta se zakonca Metka in Janko A. vrnila v domačo hišo v Ljubljani in doživela zelo neljubo presenečenje. Nekdo je vlomil skozi okno dnevne sobe v hišo, v kateri tedaj ni bilo nikogar, premetal prostore in na silo odprl sef, iz katerega je izginilo precej dragocenosti: tri zlate palice, vredne kar 97.500 evrov, 2000 evrov vredna moška ročna ura znamke Tag Heuer, za 10.000 evrov nakita, par zlatih manšetnih gumbov in še en tak par z briljanti, dve zlati kravatni igli, broška z briljanti, več verižic, prstanov, zapestnica ter kovanci Zlati dunajski filharmoniki in Anno Domini. Na kraju dejanja so bile najdene tudi ženske pajkice, za katere so v forenzičnem laboratoriju ugotovili, da je na njih DNK Franka Palmerja, ki mu je bilo nekoč ime Franc Prislan.

Dokazi so bili zakoniti Tožilstvo je v sklepni besedi za obtoženega zahtevalo dve leti in deset mesecev zapora, njegov odvetnik Boris Grobelnik pa je predlagal, da sodišče Palmerja oprosti, »saj ni znano, kje so bile pajkice, na katerih naj bi bil obtoženčev DNK, kako so bile hranjene, preden jih je lastnica hiše domnevno našla doma in jih prinesla na policijo, ter kako jih je policija hranila, preden so bile odnesene v forenzični laboratorij«. Sodnik Špernjak je tudi glede tega dokaza DNK pojasnil v izreku sodbe. »Ko se je v hišo zakoncev Metke in Janka A. vrnil sin, je videl, da je bilo v hišo vlomljeno. Zato so na kraj dogodka prišli policisti in opravili ogled. Res pa je, da so obremenjujoče pajkice prišle na policijo šele približno dva tedna po vlomu, saj jih je med pospravljanjem našla lastnica, diplomirana pravnica, ki je zato vedela, kako ravnati z dokazom. Prijela jih je z rokavicami, dala v polivinil vrečko in jo prinesla na policijo. Ta dokaz po mnenju sodišča ni sporen, saj je bil pravilno hranjen.« Velik del kazenskega postopka se je vrtel prav okoli tega najdenega DNK obtoženega. »Sodišče ne dvomi, da je DNK obtoženčev,« je odvrnil sodnik Špernjak. Odvetnik Boris Grobelnik in Frank Palmer pa sta do izreka sodbe vztrajala, da je bil prvotni DNK Palmerja odvzet nezakonito. Palmerju so vzorec DNK vzeli leta 2003 ob sumu kaznivega dejanja tatvine, a teh očitkov je bil nato na kranjskem sodišču pravnomočno oproščen. Zaradi tega bi morala policija njegov DNK izbrisati iz svojih evidenc, je trdil odvetnik. Okrožno sodišče mu je dalo prav in Palmerju odpravilo pripor. Toda tožilstvo se je nato pritožilo na višje sodišče in to je prvostopenjski sklep razveljavilo. Ocenilo je, da je bila hramba DNK zakonita, saj je bil ta vzorec uporabljen še v eni, tretji zadevi, še preden je bila kranjska sodba pravnomočna. V tej tretji zadevi pa je bil Palmer pravnomočno obsojen, kar pomeni, da je bil Palmerjev DNK hranjen zakonito.