Kdor bere znanstveno in strokovno literaturo in jo tudi razume, kdor sliši pozive nacionalnih in nadnacionalnih institucij javnega zdravja, lahko ugotovi, da je cepljenje proti covidu-19 konsenzualno eden od najučinkovitejših ukrepov za zamejevanje pandemije. So pa v toku pandemije potrebni tudi drugi vzporedni ukrepi, ker nobeno cepivo ni stoodstotno učinkovito, povrh pa se pojavljajo še nove virusne različice. Tudi znanstvene študije, vključno s tisto iz The Lancet, na katero se sklicuje dr. T. Mastnak, zaključujejo, da le povečanje imunosti v populaciji z nadaljnjimi programi cepljenja (tudi za mlajše) lahko zameji pandemijo in prepreči nastajanje novih različic virusa. Vsi dosedanji podatki kažejo, da večja ko je precepljenost populacije, manjša je obremenitev bolnic in manj je smrti zaradi covida-19.

Čudi tudi Mastnakovo mnenje, češ »da javna znanstvena razprava ni dopuščena, ker torej ni mogoče znanstveno dokazati, katera stališča so bolj utemeljena in prepričljiva«. Znanstvena razprava je sama po sebi javna, sicer ni znanstvena. Je pa res, da se znanstvena razprava odvija na način in na mestih (znanstvene revije, kongresi…), ki so običajna za znanost. Do sedaj še nisem naletel na kakšno znanstveno razpravo o virusu, cepivih ali podobnem, katere (so)avtor bi bil dr. Mastnak. Od kod torej njegove kompetence dajati znanstvena oziroma strokovna mnenja o cepivih? Že njegova izjava na RTV SLO, češ da gre pri cepivih mRNA za genetski inženiring, veliko pove o njegovem laičnem poznavanju področja.

V zaključek: pristop dr. Mastnaka k problemom s pandemijo covida-19 in cepljenjem prav gotovo ni znanstven. Gre bolj za pristop, ki je značilen za »zanikovalstvo« (angleško denialism). To je mogoče definirati kot uporabo retoričnih argumentov, da se daje vtis legitimne razprave, kjer je pravzaprav ni. To je pristop, katerega končni cilj je zavračanje dejstev, o katerih je dosežen znanstveni konsenz.

Dr. Peter Maček, Brezovica pri Ljubljani