V Klingenthalu je dež oviral tekmovanje in poskrbel za kar nekaj presenečenj. Od Slovencev najboljši Cene Prevc na sedmem mestu, zmaga Japoncu Rjoju Kobajašiju, ki je preprečil veliko zmagoslavje Norvežana Daniela Andreja Tandeja, ki je tako nesrečno padel marca v Planici.

Z zahtevnimi razmerami se je med Slovenci najbolje spopadel Cene Prevc, ki je skočil 123m in zbral108, 8 točke. Bilo je dovolj za 9.mesto. Lovro Kos je bil 14., Anže Lanišek pa 18., Timi Zajc in Peter Prevc sta bila prekratka za finale. Napako si je privoščil tudi Markus Eisenbichler, le s težavo pa sta v finale prišla Karl Geiger in Stefan Kraft.

Dež v Klingenthalu je poskrbel za izjemno zanimivo tekmo z veliko presrečenji. Rahel dež je še posebno vplival na skoke v prvi seriji, ko je občutek na zaletišču postajal vse slabši proti koncu. Sama zaletna hitrost se ni zmanjševala, a smuči enostavno niso stekle, kot bi morale. V teh težkih razmerah se je veliko skakalcev ob koncu startne liste opeklo. A razmere niso bile neregularne saj sta Japonec Rjoju Kobajaši in Norvežan Halvor Egner Granerud, ki sta nastopila ob koncu, bila vodilna po polovici tekme. Kobajaši je skočil 129,5m in zbral 118, 5 točke. Norvežan je z 128m zaostajal za devet desetink točke. Boljše razmere na začetku startne liste je izkoristil Daniel Andre Tande, ki je bil tretji.

V drugo razmere boljše

Med odmorom je žirija tekmovanja na novo urezala skakalno smučino, boljše razmere pa so potrdili tudi predskakalci, ki so v Klingenthalu večinoma slovenski. Druga serija se je začela 4 naletna mesta višje, na naletu pa ni bilo več občutka "štopanja", zato se je razvil pravi spektakel.

Anže Lanišek in Lovro Kos sta sicer v finalu še malce poslabšala svoji uvrstitvi in na koncu zasedla 23. in 16. mesto. Odličen nastop pa je uspel Cenetu Prevcu, ki je s 136,5m poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev ta vikend na Saškem, ko je napredoval na sedmo mesto.

V boju za zmago se je obetala velika zgodba povratka. Norvežan Daniel Andre Tande je zdržal pritisk po prvi seriji in tudi v finalu skočil odlično. Naj spomnimo Norvežan je leto marca v Planici grdo padel in je bil več dni v komi. Danes je v finalu pristal pri 141,5m in planil v solze sreče. Ko je za njim zaostal rojak Granerud, je Tande že upal na veliki podvig, a Japonec Kobajaši, ki je bil najboljši skakalec tega konca tesna presenečenja ni dopustil. 139m je pomenilo, da je zbral 2,6 točke več od Norvežana, ki pa je bil kljub temu presrečen. Tretji je bil še en Norvežan Marisu Lindvik.