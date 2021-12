Atalanta se je po današnjem zmagoslavju v mestu Romea in Julije po točkah izenačila z drugouvrščenim milanskim Interjem, ki bo drevi ob 20.45 gostil Cagliari. Zadnji italijanski prvak se bo v primeru zmage na San Siru zavihtel na prvo mesto, saj je vodilni AC Milan v soboto v Vidmu le remiziral z Udinesejem in ima po nepopolnem krogu dve točki več od mestnega tekmeca.

Ob 18. uri bosta na sporedu dve tekmi: četrtouvrščeni Napoli bo gostil Empoli, kjer igrata slovenska reprezentanta Petar Stojanović in Leo Štulac, Sassuolo pa se bo doma pomeril z Laziem.

V soboto je poleg AC Milana spodrsnilo tudi Juventusu, ki je v Benetkah načrtoval deveto zmago v tej sezoni, na koncu pa je po novi bledi predstavi osvojil le točko. Stara dama je povedla v 32. minuti, ko je zadel Španec Alvaro Morata, izenačujoči gol pa je v 55. minuti dosegel Mattia Aramu. Slovenski reprezentant Domen Črnigoj je Venezio igral do 79. minute.

Zadnjeuvrščena Salernitana slovenskega vratarja Vida Belca je v soboto v Firencah visoko izgubila proti Fiorentini z 0:4. Pri Fiorentini se je dvakrat med strelce vpisal Srb Dušan Vlahović v 51. in 84. minuti. Komaj 21-letni Vlahović je dosegel že 15 golov v tej sezoni in je trenutno vodilni strelec v serie A, dva zadetka manj je zabil napadalec Lazia Ciro Immobile. Poleg Srba sta zadela še Giacomo Bonaventura v 31. in Maročan Youssef Maleh v 90. minuti. Sampdoria je v mestnem derbiju že v petek premagala Genoo s 3:1, ponedeljkova tekma med Romo in Spezio pa se bo začela ob 20.45.