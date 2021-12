Izpod plazu rešili dva planinca

Zgodaj popoldne je na Tolstem vrhu v Mestni občini Kranj snežni plaz zasul dva planinca. Posredovali so gorski reševalci gorskih reševalnih služb Tržič in Kranj, ki so s pomočjo helikopterja Slovenske vojske in dežurne ekipe gorskih reševalcev na Brniku osebi rešili iz plazu in ju prepeljali v dolino.