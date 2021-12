Kot še poroča srbska tiskovna agencija Tanjug, je snežiti začelo že ponoči, ponekod je zapadlo do pol metra snega.

Zaradi velike količine novozapadlega snega je bil moten promet na cesti od Novega Pazarja proti Tutinu in magistralni cesti Novi Pazar-Sjenica.

Težak sneg je polomil številne električne drogove. Brez električne energije so med drugim ostali v višjih predelih občine Lučani in Čačku.

Ekipe elektrodistributerjev so na delu, dostop do okvarjenih daljnovodov pa ovira moker in težek sneg, so sporočili.

V glavnem mestu Beograd so imeli zjutraj težave na devetih linijah javnega prevoza. Mestno komunalno podjetje je na ulice poslalo več sto delavcev, ki čistijo ulice.