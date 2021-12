Kot so v sporočilu za javnost zapisali v Zavodu Varna pot, so bili njihovi moderatorji v petek v večernih urah v središču Kopra, v soboto pa v središču Ljubljane. Po mestnih ulicah v bližini gostinskih lokalov so nagovarjali vse aktivne udeležence v prometu, spodbujali k odgovornemu ravnanju v prometu ter ponudili brezplačni preizkus alkoholiziranosti.

Trezne nagradili Preizkus je opravilo 411 ljudi. Med njimi je bilo treznih 70 odstotkov, pod mejo zakonske regulative (do 0,24 miligrama v litru izdihanega zraka) jih je bilo 21 odstotkov, nad mejo zakonske regulative (od 0,24 do 0,52 miligrama v litru izdihanega zraka) pa 11 odstotkov. Pri nikomur od udeleženih ugotovljena vrednost ni bila nad mejo zakonske regulative, ki prinaša 18 kazenskih točk (nad 0,52 miligrama v litru izdihanega zraka). Predstavniki zavoda so trezne nagradili s praktičnimi nagradami, tistim, pri katerih so zaznali prisotnost alkohola, pa so svetovali, da se domov odpravijo s treznim prijateljem, domačimi, taksijem ali drugim javnim prevozom. Sicer pa so predstavniki zavoda nagovorjene spraševali tudi po njihovem mnenju o dovoljeni meji vsebnosti alkohola v krvi, pri čemer se je 55 odstotkov vprašanih strinjalo, da bi meja morala biti nič, 38 odstotkov se jih je strinjalo s trenutno veljavno mejo 0,24 miligrama v litru izdihanega zraka, pet odstotkov bi jih mejo zvišalo na 0,40 miligrama v litru izdihanega zraka, odstotek pa na 0,50 miligrama v litru izdihanega zraka.