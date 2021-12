Nogometaši New York Cityja prvič do naslova v MLS

Nogometaši New York Cityja so prvič v zgodovini kluba osvojili naslov prvaka v ligi MLS, v kateri igra 24 ekip iz ZDA ter tri iz Kanade. V finalu so v Portlandu premagali gostitelje Timbers po izvajanju enajstmetrovk (1:1, 5:3). Portland je ostal pri edinem naslovu iz leta 2015.