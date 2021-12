Nedeljsko tekmovanje se je začelo 45 minut kasneje, kot je bilo sprva načrtovano. V nasprotju s prejšnjim dnevom, ko je prevladovalo slabo vreme, je bilo v nedeljo jasno s soncem. Težave pa so povzročali močni sunki vetra, predvsem v višjem delu.

Dih je vsem navzočim zastal ob padcu domače favoritinje Lare Gut-Behrami , ki je svoj lov na drugo superveleslalomsko zmago v 24 urah končala s padcem v levem ovinku, v spodnjem delu pobočja Corviglia. Tekma se je za nekaj trenutkov prekinila. Švicarka, ki je za nekaj časa ob spremstvu delavcev obsedela na snegu, se je vseeno lahko sama dvignila in prismučala v cilj brez pomoči. Za zdaj še ni poročil o morebitnih poškodbah.

Zaradi močnega vetra v zgornjem delu so bili organizatorji prisiljeni znižati startno mesto. Ta ukrep je očitno zalegel, saj so tretjo žensko superveleslalomsko preizkušnjo lahko izpeljali, čeprav ne brez težav.

Odstop za Ilko Štuhec

Smučarke so imele veliko težav. Veter je odpihnil zgornjo plast snega in je bilo zelo težko zadeti idealno linijo. Štuhčeva še ni našla superveleslalomske forme, drugič po Lake Louisu je odstopila, v soboto je sicer prevozila celotno progo od starta do cilja, a je bila prepočasna za uvrstitev v najboljšo trideseterico.

Tudi druga Slovenka Ferkova je v St. Moritzu ostala praznih rok. V soboto je pristala povsem na repu uvrščenih. Tokrat je bila hitrejša, a na 36. mestu (+2,63) še vedno prepočasna za točke. V Lake Louisu je sezono v tej disciplini odprla s 16. mestom.

Presenetila je Novozelandka Alice Robinson, ki je s številko 26 skočila na četrto mesto, kar je njen najboljši superveleslalom v karieri. Avstrijka Ramona Siebenhofer je s številko 31 zasedla peto mesto.