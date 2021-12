Goste je v vodstvo v 14. minuti druge tretjine popeljal Marcus Foligno, a je že minuto in 18 sekund pozneje izenačil Phillip Danault. V deseti minuti zadnjega dela igre je končni izid postavil Brendan Lemieux.

Minnesoto je šesta na lestvici celotne lige in ima le točko zaostanka za Florido, Washingtonom in Torontom, ki so na čelu, Los Angeles pa je 22 med 32 moštvi najmočnejše hokejske lige na svetu, ima 26 točk.