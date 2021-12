Okoli polnoči je v Beltincih mladoletni sin z nožem večkrat zabodel 45-letnega očeta, ki je spal, so sporočili s PU Murska Sobota. Očetu je uspelo zbežati iz hiše in je dejanje prijavil. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer je v stabilnem stanju. Sina so prijeli.

Kriminalisti dejanje obravnavajo kot poskus umora in nadaljujejo zbiranje obvestil.