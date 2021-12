Razlog za to je dejstvo, da aktualni epidemiološki podatki še vedno niso dobri ter da intenzivni oddelki avstrijskih bolnišnic zaenkrat ostajajo polni.

Ne glede na to so se v deželah Gradiščanska, Tirolska in Predarlsko odločili, da bo od danes naprej v pretežni meri znova odprto vse, od trgovin, lokalov in hotelov do storitvenih dejavnosti in športa.

Na avstrijskem Koroškem, Štajerskem, Solnograškem in v Spodnji Avstriji so medtem izbrali scenarij, po katerem bodo z odprtjem gostinskih lokalov in prenočitvenih objektov počakali do petka, na Dunaju pa še malo dlje, do prihodnjega ponedeljka. V Zgornji Avstriji so splošno zaprtje podaljšali do petka, nato pa se bo odprlo vse.