Jeseničani so v obračunu ekip z vrha regionalnega tekmovanja – železarji so prvi, Lustenau pa do te tekme drugi – po slabem začetku na koncu slavili in se utrdili na vrhu lestvice. Prav Lustenau je bil zadnji, ki je doslej premagal Jeseničane, konec novembra je bilo na njegovem terenu 7:4. V zadnjih 11 tekmah pa so sicer slovenski prvaki doživeli le ta poraz. Na prejšnji tekmi so po podaljšku premagali Kitzbühel s 3:2, danes pa so dvoboj slabo začeli, zaostajali po prvi tretjini, v drugi pa kljub terenski premoči v 39. minuti dobili še en gol.

Ko je že kazalo, da bodo težko zrežirali preobrat, pa so v predzadnji sekundi te tretjine ob številčni prednosti še dosegli zadetek, uspešen je bil Žiga Urukalo. Ta gol je bil dobra spodbuda za nadaljevanje, saj je že v 42. minuti Nejc Brus poskrbel za izenačenje. Do konca rednega dela nato ni bilo več zadetkov, podaljšek v dvorani Podmežakla pa je bil tokrat zelo kratek: že po 33 sekundah je namreč Eric Pance po podaji Erika Svetine premagal gostujočega vratarja in železarjem zagotovil dve točki.

Naslednjo tekmo v alpski ligi bodo Jeseničani igrali šele 21. decembra, ko bodo gostovali pri Milanu, ta ekipa jih je premagala v prvem dvoboju te sezone.