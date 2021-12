Sredstva iz trenutno zamrznjenega sklada bodo namenjena humanitarni pomoči za prebivalce Afganistana. Prejela jih bosta Sklad ZN za otroke (Unicef) in Svetovni program za hrano (WFP), ki imata glede na izjavo Svetovne banke na terenu ustrezne logistične zmožnosti za nudenje pomoči neposredno Afganistancem. Sredstva bosta uporabila za kritje finančnih vrzeli v svojih trenutnih programih zagotavljanja zdravstvenih storitev in prehrane. Unicef bo prejel 100, WFP pa 180 milijonov ameriških dolarjev.

Združeni narodi so že večkrat opozorili, da je Afganistan na robu najhujše humanitarne katastrofe na svetu. Približno 22 milijonom Afganistancev oziroma več kot polovici prebivalcev naj bi v zimskih mesecih grozilo akutno pomanjkanje hrane. Trenutno stanje naj bi bilo posledica tako hude suše kot ekonomske krize, ki jo je še poslabšala odločitev mednarodne skupnosti po avgustovskem prevzemu oblasti s strani talibanov, da državi zamrzne financiranje.

ZDA in druge države so zamrznile okrog 10 milijard ameriških dolarjev rezerv države, Svetovna banka in Mednarodni denarni sklad pa sta prekinila dostop Afganistana do sredstev.