Inštitut 8. marec pripravlja zakon proti škodljivim ukrepom oblasti

V Inštitutu 8. marec, ki ostaja civilna družba, pripravljajo zakon proti škodljivim ukrepom oblasti, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. V zadnjem letu smo bili namreč po njihovi oceni priča poglabljanju družbenih neenakosti, prevzemu institucij, korupciji in krčenju človekovih pravic. Vse to je treba spremeniti, so prepričani.