»Obljubo, da bomo igralce pustili v Peking, bomo držali. Lahko pa se združenje odloči drugače oziroma, če zaradi motenj, ki jih povzroča epidemija covida-19, pride do prestavitve iger. Roka za odpoved nastopa naših igralcev ni, če bi se po 10. januarju to zgodilo, bi nastali dodatni stroški. Čakamo priročnik o covid-19 protokolu, potem pa bomo videli, kako se bo odzvalo združenje,« je dejal Bettman.

Liga NHL zaradi tekme vseh zvezd in olimpijskih iger ne bo potekala od 3. do 22. februarja, nekateri igralci pa so zaradi pričakovanja strogih ukrepov v Pekingu, poziv v reprezentance že zavrnili. Igralci lige NHL so na olimpijskih igrah nastopali vse od leta 1998, ni jih bilo le pred štirimi leti na igrah v Pyeongchangu, ko jim liga to ni dovolila.

»Ker večina igralcev igram daje velik pomen in si na njih želijo nastopati, smo ugodili njihovi želji. A po drugi strani smo zaradi stanja in nevarnosti okužb zelo zaskrbljeni. Storili bomo vse, da do tega ne bi prišlo. Zagotovili jim bomo pogoje, želimo, da bomo vsi zadovoljni,« napoveduje Bettman.