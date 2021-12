»Upam, da bo ta vlada postala realnost že v ponedeljek in to ostala naslednja štiri leta,« je dejal Petkov od predstavitvi ministrov, med katerimi so številni mlajši strokovnjaki z izkušnjami iz tujine ali iz sveta podjetništva. Sam 41-letni Petkov je diplomiral na Harvardu in je nekdanji podjetnik.

PP je zmagala na predčasnih volitvah 14. novembra, ki so bile že tretje parlamentarne volitve letos. Po volitvah so stekli zahtevni koalicijski pogovori s še tremi manjšimi strankami – socialistično stranko BSP, konservativno koalicijo Demokratična Bolgarija in populistično stranko Obstaja takšen narod (ITN).

Oblikovanje vlade pomeni konec politične krize, ki je sledila po preteklih volitvah, na katerih ni bilo jasnega zmagovalca, ter letih vladanja konservativne stranke Gerb nekdanjega premierja Bojka Borisova. Nova koalicija ima v parlamentu 134 od 240 poslancev.