Slovenski smučarski skakalci se v Klingenthalu na prvi posamični tekmi niso znašli najbolje in so zabeležili najslabši letošnji rezultat. Vseeno so štirje prišli do novih točk za svetovni pokal, a najboljši je bil Timi Zajc na 19. mestu.

Brez presežka v prvi seriji Slovenski orli niso blesteli že včeraj na treningu in kvalifikacijah, danes na tekmi so sicer naredili korak naprej, a za najvišja mesta bodo morali dodati še nekaj. V prvi seriji je bil najboljši Cene Prevc, ki je za skok dolg 129m zbral 120,0 točke. Za vodilnim Stefanom Kraftom pa je zaostanek znašal že 19,2 točke. Avstrijec je skočil 138 metrov. V finalno serijo so prišli tudi Timi Zajc (22. mesto, 119,5 točke), Peter Prevc (23., 119,3) in Anže Lanišek (28., 115,2). Prekratka sta bila Lovro Kos in Domen Prevc.