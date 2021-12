Na SI-CERT so ob tem kot primer izpostavili vlaganja v kriptovalute, ki si jih zaradi potencialne donosnosti in optimističnih napovedi ogleduje vse več malih vlagateljev. Mnogi med njimi se prvič srečujejo z investicijskim poslovanjem, začetniki pa so tudi glavna tarča spletnih goljufov.

Vse več prijav Slovenska policija dve leti zapored beleži porast prijav v zvezi z investicijskimi vlaganji na lažnih spletnih platformah. V letu 2020 so obravnavali 83 primerov s skupnim oškodovanjem v višini več kot dva milijonov evrov, letos pa je torej število prijav že konec avgusta poskočilo na 115, medtem ko se je znesek več kot podvojil. Investicijske prevare se običajno začnejo z lažnimi oglasi o bajnih zaslužkih, v katerih goljufi pogosto zlorabijo tudi podobe znanih oseb in jim podtaknejo lažne izjave. Takšne oglase lahko zasledimo na družbenih omrežjih in forumih, včasih pa se pojavijo tudi na novičarskih portalih, kar jim daje lažen videz legitimnosti, so ta teden opozorili na SI-CERT. »V kolikor vas premamijo obljube o nerealno visoki donosnosti, vam goljufi namenijo veliko svojega časa. Vaš osebni svetovalec vam po telefonu ali klepetu obrazloži natančen potek trgovanja na njihovi platformi, s čimer pridobi vaše zaupanje. Po začetnem vložku, ki običajno znaša 250 evrov, vam dodelijo dostop do spletnega portala, ki prikazuje izmišljene podatke o neverjetni rasti vaših sredstev,« so opisali.