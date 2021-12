Tretje mesto na tem veleslalomu je pripadlo Avstrijcu Manuelu Fellerju (+1,24).

V Franciji ni Štefana Hadalina, ki je obnovil poškodbo hrbta. Na nedeljskem uvodnem moškem slalomu sezone bosta slovenske barve branila Kranjec in Aljaž Dvornik, ki čaka na svojo prvo uvrstitev v finale v konkurenci svetovnega pokala.

Napaka že v zgornjem delu

Kranjec se je s sedmim dosežkom zanesljivo uvrstil v finalno vožnjo veleslaloma na progi Face de Bellevarde. V finalu mu ni šlo vse po načrtih, dragocene stotinke mu je vzela že napaka v zgornjem delu, tudi v nadaljevanju njegovo smučanje ni bilo tako tekoče kot denimo v Söldnu, kjer je bil na stopničkah s tretjim mestom. Zaostanek 95 stotink je takrat pomenil tretje mesto.

Od najboljše šesterice v prvi vožnji, ki so še čakali na nastop, je večjo napako storil le Hrvat Filip Zubčić ter odstopil. Ostali so se uvrstili pred Slovencem. Brez napak je veleslalom na progi, na kateri je že dvakrat slavil zmago, odpeljal Pinturault. Vodstvo je prevzel s prednostjo kar 65 stotink. A to vseeno ni bilo dovolj za zmago. Na vrhu je bil še Odermatt, ki priložnosti za še tretjo zmago v sezoni ni izpustil iz rok.

Štiriindvajsetletnik je postal četrti Švicar z veleslalomsko zmago v Val d'Iseru ter prvi po Carlu Janki, ki je na tej progi slavil leta 2008. Odermatt je vpisal sedmo zmago v svetovnem pokalu, četrto veleslalomsko. Letos je slavil tudi na veleslalomu v Kranjski Gori, pred enim letom pa je dobil veleslalomsko tekmo v Santa Caterini.