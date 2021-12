Avstrijka Marita Kramer (260,3 točke) je prepričljiva zmagovalka druge posamične tekme svetovnega pokala smučarskih skakalk v nemškem Klingenthalu. Drugo mesto je zasedla Norvežanka Silje Opseth (239,0), tretje pa Nemka Katharina Althaus (236,5). Najboljša Slovenka je bila Urša Bogataj (229,6) na petem mestu.

Kramerjeva je po 12. posamični zmagi v karieri svetovnega pokala izdatno povečala prednost v skupnem seštevku. Na vrhu ima 530 točk, drugo mesto zaseda Althausova s 381., tretja pa je Bogatajeva s 335. Med deseterico sta še Klinčeva na petem in Križnarjeva na sedmem mestu.

Nika Križnar (202,8) je končala mesto za reprezentančno kolegico. S 124,5 metra dolgim skokom je prav tako pridobila tri mesta v primerjavi s prvo serijo. »Težko se mi je bilo zbrati za prvi skok, ker so čakali za dober, ugoden veter. Kljub temu, da nisem opravila dobrega skoka, sem se lahko zbrala za drugega, ko sem opravila dokaj soliden skok. Osmo mesto je še vseeno lep rezultat, kljub temu, da skoki še niso najboljši. Samo glavo gor, gremo naprej in že gledam proti naslednjim tekmam,« je po tekmi dejala aktualna zmagovalka svetovnega pokala Križnarjeva.

Tokrat je bolje nastopila Klinčeva. Na prvi tekmi se ni uvrstila med deseterico, v drugi seriji današnje tekme pa je napredovala z desetega na sedmo mesto. »Klingenthal je za nami. Pričakovala sem več, to je le ena mojih ljubših skakalnic, a nekako se nisem tako dobro počutila, nisem bila tako suverena. Sem se pa borila, danes sem v finalu pokazala kar dober skok, tako kot tudi v kvalifikacijah. Rezultati so čisto super,« je po sedmem mestu dejala peta skakalka te sezone Klinčeva.

V petnajsterici kar pet Slovenk

Do najboljše uvrstitve v tej sezoni je prišla Špela Rogelj (197,7). Potem ko je bila v petek deseta, je danes končala še mesto višje. Po prvi seriji je bila celo šesta, a je z nekoliko krajšim skokom izgubila nekaj mest. »Ponovno lep rezultat. Sicer sem v finalu naredila manjšo napako, a vseeno mislim, da moram biti s tem zadovoljna. Počasi napredujem in to je pomembno,« je dejala Rogljeva.

Da je v petnajsterici pristalo pet Slovenk, je poskrbela Jerneja Brecl (175,1). V finalu je po 113,5 metra dolgem skoku zadržala 14. mesto. Nekaj mest je v finalu pridobila Nika Prevc (148,7). Po prvi je zasedala 29. mesto, v drugo pa je zmogla 112 metrov in končala na 26.

V pokalu narodov je Avstrija nekoliko povišala prednost pred Slovenijo. Imajo 1233 točk, varovanke glavnega trenerja Zorana Zupančiča pa 1098. »Pričakovanja so bila visoka, res lepa kvalifikacijska serija, s tem bi bili na tekmi zadovoljni. S tistim, kar smo dobili na tekmi, nismo. Sladko - kislo. Srečni smo za ekipni uspeh in jezni, ker smo ostali brez stopničk,« je po finalu dejal Zupančič.

Ženske bodo pred tekmama na Ljubnem ob Savinji 31. decembra in 1. januarja tekmovale še v avstrijskem Ramsauu v petek, 17. decembra. Dan prej bodo kvalifikacije.

Popoldne bo na veliki skakalnici v Klingenthalu prva od dveh moških posamičnih tekem, začela se bo ob 16. uri.