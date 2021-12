Ponoči se bo povsod razjasnilo, burja na Primorskem bo oslabela. V nedeljo bo precej jasno, po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj in dopoldne megleno. Na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal okrepljen severni veter. Jutranje temperature bodo od -9 do -4, v krajih z vetrom in ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 1 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija.

Na Primorskem bodo danes dopoldne najmočnejši sunki burje na izpostavljenih legah dosegali hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro.

V ponedeljek se bo prehodno pooblačilo, nekaj jasnine bo predvsem na zahodu. V torek bo na zahodu večinoma sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno.

Danes bo zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.