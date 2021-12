Opravljenih je bilo še 94.937 hitrih antigenskih testov. Po oceni NIJZ je pri nas trenutno 23.186 aktivnih primerov okužbe, sedemdnevno povprečje znaša 1446, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 1099.

Delež pozitivnih testov se je v primerjavi z dnevom prej zvišal za tri odstotne točke. Število aktivnih okužb je bilo v petek za 743 nižje kot dan prej. Sedemdnevno povprečje je bilo nižje za 311, število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh pa se je glede na dan prej znižalo za 36.

V bolnišnicah zdravijo 909 covidnih bolnikov, 247 na intenzivni negi; v petek je umrlo 11 bolnikov.

Z vsemi odmerki cepljeno 1,16 milijona ljudi

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.238.131 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.169.645.

Okužbo z novim koronavirusom so do zdaj potrdili pri 4,6 odstotka vseh polno cepljenih v Sloveniji oz. pri 52.921 osebah, kažejo podatki ministrstva za zdravje. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 0,1 odstotka oz. 1392 od 1.134.483 polno cepljenih, so na ministrstvu navedli v odgovoru na poslansko vprašanje.

Med vsemi potrjenimi primeri okužb s koronavirusom je bilo od 4. februarja do 2. decembra polno cepljenih oseb 52.921 (20,7 odstotka) in 202.896 necepljenih oziroma delno cepljenih (79,3 odstotka). Od 1. marca do 28. novembra je bilo med hospitaliziranimi 18,1 odstotka oz. 1392 polno cepljenih in 6302 oz. 81,9 odstotka necepljenih ali delno cepljenih, še navajajo na ministrstvu.