Ljubljančan je bil blizu svojemu 39. trojnemu dvojčku v ligi, dosegel je 27 točk, devet skokov in devet asistenc, temu pa je dodal še blokado. Izgubil je tri žoge, kot vsa ekipa je bil nenatančen predvsem pri metu za tri točke, v osmih poskusih je bil uspešen le enkrat. Ekipa je vrgla 29 trojk, zadela pa le štiri.

Pri Indiani, ki jo vodi še lani trener Dallasa Rick Carlisle, ki pa ga tokrat zaradi okužbe z novim koronavirusom ni bilo na klopi, je Caris LeVert dosegel 26 točk, štiri več od Domantasa Sabonisa, ki pa je 22 točkam dodal deset skokov.

Njegov soigralec Kristaps Porzingis je na tekmi dosegel 22 točk. V izjavi za medije Latvijec ni bil najboljše volje. »Trenutno je zanič biti v naši koži. Borimo se in edina stvar, ki jo vidim, je, da počistimo te stvari in iz tega se bomo rešili.«

Za trenutek je sicer Dallasu kazalo še slabše ter se je napovedovala prava katastrofa, in sicer, da je Dončić v drugem polčasu obnovil poškodbo levega gležnja, vendar je kreator igre Teksašanov obračun proti Indiani lahko končal.

Phoenix znova zmagal

Zato pa gre odlično arizonski zasedbi Phoenix Suns, ki je vpisala svojo še 21. zmago v sezoni. Sonca so se z razmerjem zmag in porazov 21:4 na vrhu zahodne konference in lige izenačila z Golden State Warriors.

Phoenix je v petek s 111:90 v domači dvorani Footprint Center pred 17.000 gledalci na tribunah odpravil Boston Celtics. Posebno omembo si zasluži JaVale McGee, ki je z 21 točkami in 15 skoki dosegel svoj najboljši dosežek v sezoni.

Jayson Tatum je za Boston, ki je utrpel še tretji poraz po vrsti, vpisal 24 točk.

V Houstonu domače rakete niso bile kos zelo dobro razpoloženi zasedbi Milwaukee Bucks, ki je 17. zmago v sezoni slavila z izidom 123:114.