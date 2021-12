Odprtje že tretje trgovine v Sloveniji širi in krepi maloprodajno mrežo Xiaomija na slovenskem trgu. Blagovna znamka ne slovi le po pametnih telefonih, temveč tudi po široki paleti izdelkov AIoT, ki izboljšujejo različne vidike življenja uporabnikov. Ti inovativni izdelki ponujajo pametnejše načine za spodbujanje uporabnikov k aktivnostim na prostem ali za izboljšanje življenjskega sloga v zaprtih prostorih, ne glede na to, ali so ti na poti v službo, za mizo ali si pripravljajo hiter obrok v kuhinji. S temi inovativnimi tehnologijami Xiaomi zagotavlja bolj priročen, učinkovit in zdrav življenjski slog vsakemu posamezniku.

»Verjamemo, da ima vsak pravico do boljše kakovosti življenja z uporabo inovativne tehnologije. Z velikim veseljem in ponosom odpiramo svojo tretjo uradno trgovino v Sloveniji, ki s kakovostnimi in inovativnimi pametnimi telefoni ter drugimi izdelki še naprej navdušuje oboževalce Xiaomija. Ti bodo tako lahko svoje dnevne rutine opravljali bolj udobno ter na inteligenten in povezan način. Hvala za našim uporabnikom za veliko podporo,” je povedal Andrzej Gladki, namestnik generalnega direktorja regije CEE in nordijskih držav.

Xiaomi je bil v četrtem četrtletju leta 2020 tretji na svetu po številu prodanih pametnih telefonov. Izdelki znamke Xiaomi pa so prisotni že v več kot 100 državah in regijah po vsem svetu.