Čez uro in pol so isti kombi ustavili novomeški policisti. Vozil je drug voznik, napihal je 1,2 promila. Tudi njemu so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Pa je za volan sedel še tretji. Pripeljal je do Ločne, kjer ga je ustavila tretja patrulja. Glej ga zlomka, tudi tretji je bil enako naklan kot prva dva. Potem niso šli več naprej, poklicali so taksi.

Mi pa se (upravičeno) sprašujemo dvoje. Prvič, zakaj se za klic taksija niso odločili že takoj, in drugič, zakaj policisti niso že ob prvem poskusu in menjavi šoferjev kar takoj dali pihati vsem.