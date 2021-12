Sredozemsko morje nevarno za kite in delfine

Po zadnjih ocenah so vse vrste kitov in delfinov v Sredozemlju razen dveh uvrščene v eno od kategorij ogroženosti na rdečem seznamu Mednarodne zveze za varstvo narave (IUCN), štiri populacije pa so opredeljene celo kot kritično ogrožene.